Vinci : ACS devrait approuver la vente de Cobra

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vinci et ACS Industrial seraient arrivés à un accord final sur le prix et le mode paiement après six mois de négociation selon El Confidential.



ACS devrait réunir son conseil d'administration pour approuver la vente de Cobra à Vinci selon le journal espagnol. Le prix de vente serait de 5,2 milliards d'euros.



Vinci avait présenté début octobre 2020 à Grupo ACS une proposition non engageante pour l'acquisition de sa division ' Industrial Services '.



L'offre porte sur un montant d'environ 5,2 milliards d'euros, 2,8 milliards d'euros minimum seraient payés en cash, le complément pouvant être payé en actions ou en cash.



L'acquisition porte sur les activités d'ingénierie et travaux, les participations détenues dans huit concessions et PPP relatives principalement à des projets dans le domaine de l'énergie ainsi que la plateforme de développement de nouveaux projets dans le secteur des énergies renouvelables.



Ces activités ont représenté en 2019 un chiffre d'affaires d'environ 6,3 milliards d'euros.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.