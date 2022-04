Vinci : Acquisition intégrale de TollPlus

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Actionnaire de TollPlus à hauteur de 30% depuis 2016, Vinci Highways annonce l'acquisition des 70% qu'elle ne détenait pas dans cette société spécialisée dans les systèmes de gestion des péages autoroutiers et des solutions de mobilité.



Par cette opération, Vinci Highways s'est ainsi développé sur le marché du péage en flux libre (freeflow), aux Etats-Unis (Texas et Californie, deux Etats à la pointe en matière d'innovation technologique), en Europe (Irlande) et en Inde.



Employant plus de 350 personnes, TollPlus permet à Vinci Highways de devenir un acteur de premier plan de la collecte électronique des péages (ETC), un marché en forte croissance, particulièrement aux Etats-Unis.



