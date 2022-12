Vinci : Acquisition de 55% dans Entrevias

(CercleFinance.com) - Vinci Highways, filiale de Vinci Concessions, annonce avoir signé un accord lui permettant d'acquérir une participation majoritaire de 55% dans la concession autoroutière Entrevias au Brésil. Cette autoroute traverse l'état de São Paulo du nord au sud.



La concession, d'une durée résiduelle de 25 ans comprend deux sections, d'une longueur cumulée de 570 km, qui ont enregistré environ 30 millions de transactions en 2021.



Le contrat couvre l'exploitation et la maintenance d'une section de 299 km au nord de São Paulo et l'exploitation et la maintenance d'une section de 271 km au sud de São Paulo.



