Vinci : Acquisition d'Entrevias finalisée au Brésil

(CercleFinance.com) - Vinci Highways, filiale de Vinci Concessions, indique avoir finalisé auprès du fonds brésilien Patria l'acquisition de 55% de la société Entrevias, concessionnaire de deux sections autoroutières à péage au Brésil jusqu'en 2047.



Ces deux sections forment un réseau de 570 kilomètres traversant l'État de São Paulo et reliant les États du Minas Gerais et du Paraná, trois États contribuant à plus de 40% du PIB brésilien. Au premier trimestre 2023, Entrevias a enregistré 8,3 millions de transactions.



Avec cette première concession autoroutière au Brésil, Vinci Highways devrait bénéficier de l'ancrage et de l'expérience d'Entrevias en matière de maîtrise d'ouvrage autoroutière au Brésil avec des entreprises locales pour saisir de nouvelles opportunités dans le pays.



