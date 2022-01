Vinci : A repris l'exploitation de l'aéroport de Manaus

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vinci Airports a repris aujourd'hui l'exploitation de l'aéroport de Manaus, dans le cadre d'un contrat de concession de 30 ans attribué par l'aviation civile brésilienne en avril dernier.



Six autres aéroports de la région - Porto Velho, Rio Branco, Boa Vista, Cruzeiro do Sul, Tabatinga et Tefé - rejoindront le portefeuille de Vinci Airports en février 2022. En cumul, ces sept aéroports ont accueilli 7 millions de passagers en 2019.



' Fort des bonnes performances environnementales de l'aéroport de Salvador - devenu ' l'aéroport le plus durable ' du Brésil depuis sa reprise de l'exploitation en 2018 - Vinci Airports déploiera également son plan d'action environnemental en Amazonie ' indique le groupe.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.