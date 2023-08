Vinci : +56% de bénéfice semestriel à Londres Gatwick

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'aéroport de Londres Gatwick, filiale de Vinci Airports à 50,01 %, a publié aujourd'hui ses résultats au titre du 1er semestre 2023.



Pour les six premiers mois de l'année, l'aéroport londonien a enregistré un bénéfice net de 79,1 millions de livres sterling (M£), en hausse de 56% par rapport à la même période un an plus tôt. De son côté, le bénéfice opérationnel (Ebitda) ressort à 235,7 M£, en hausse de 59%.



Il faut dire que le nombre de passagers sur la période est en forte hausse (+41%), à 18,5 millions. Par conséquent, le chiffre d'affaires semestriel s'inscrit aussi en nette hausse, à +45% pour atteindre 423,3 M£, incluant les revenus aéronautiques (212,7 M£) et les revenus de vente au détail & revenus de stationnement (210,6 M£).



L'aéroport annonce par ailleurs un investissement de quelque 250 millions de livres sterling dans le cadre de ses engagements à devenir un aéroport 'zéronet ' d'ici 2030 (pour les scope 1 & 2).



' Il est également prometteur de voir la reprise de l'aéroport se poursuivre, alors que notre offre s'est développée. Désormais, 49 compagnies aériennes desservent plus de 200 destinations depuis Londres Gatwick, dont 50 liaisons long-courriers', précise Stewart Wingate, directeur général de Londres Gatwick.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.