Vinci : +22,5% du nombre de passagers aériens en juin

(CercleFinance.com) - Le trafic passagers de Vinci Airport a poursuivi son redressement au mois de juin, avec une hausse de 22,5% par rapport à juin 2022.

Sur les six premiers mois de l'année, la hausse du trafic passagers est en hausse de 36,2% par rapport à la même période un an plus tôt.



Par ailleurs, l'évolution des mouvements commerciaux (ATM) de Vinci Airports témoigne d'une hausse de 13,1% au mois de juin 2023 par rapport à juin 2022.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel