Vinci : Le plongeon des bénéfices est moins grave que prévu pour Vinci

(BFM Bourse) - Si la publication annuelle de Vinci n'est pas flamboyante, avec notamment un plongeon de plus de 60% de ses bénéfices et l'absence de prévisions pour 2021 faute de visibilité, les résultats dévoilés ressortent néanmoins supérieurs aux attentes

Lourdement affecté par l'effondrement de ses activités autoroutières et aéroportuaires, le n°2 mondial des métiers de concessions et de construction a accusé un recul de 61,9% de son bénéfice net à 1,24 milliard d'euros sur l'exercice écoulé, a-t-il annoncé ce vendredi avant Bourse. Ce chiffre ressort néanmoins supérieur au consensus des analystes compilé par Refinitiv qui misaient sur 1,11 milliard d'euros.

Le groupe est également parvenu à limiter le repli de ses revenus à -10% à 43,23 milliards d'euros, faisant là aussi mieux que les attentes (consensus à 42,9 milliards), et à préserver son cash-flow libre à près 3,99 milliards d'euros, proche du record établi lors de l'exercice précédent à 4,2 milliards d'euros, grâce à un "niveau d’encaissements des clients très élevé, particulièrement en fin d’année" dans la branche contracting. Celle-ci réunit les trois principaux pôles d'activité du groupe (énergies et technologies de l’information, travaux routiers et ferroviaires, bâtiment et des travaux publics) et représente 85% des revenus de Vinci. Et "sur l’ensemble de l’année, la baisse de chiffre d’affaires dans le contracting a finalement pu être limitée (-5,2%) grâce à un second semestre soutenu tant en France qu’à l’international", au cours duquel l'activité a retrouvé un niveau "proche de la normale" souligne le PDG du groupe Xavier Huillard, cité dans le communiqué.

Une capitalisation qui revient à plus de 50 milliards

"Vinci a publié des résultats annuels remarquables étant donné le contexte", ont commenté dans une note les analystes de JPMorgan, qui ont également salué le versement annoncé d'un dividende de 2,04 euros par action, bien supérieur à leurs attentes. Le marché salue également les résultats annuels du groupe tricolore et propulse son titre en tête du CAC 40 avec une progression de 6,1% à 86,22 euros peu avant 12h30, au plus haut depuis trois semaines. Ce bond ramène sa capitalisation boursière au-dessus du seuil des 50 milliards d'euros.

Après avoir été contraint d'interrompre la quasi-totalité de ses activités lors du premier confinement instauré en mars dernier, celles-ci ont donc repris de façon soutenue lors de la deuxième partie de l'année, et devrait continuer à croître lors de l'exercice en cours. Sur l'année 2020, les prises de commandes se sont en effet établies à 43,5 milliards d’euros, en hausse de 4% par rapport à 2019 (+14% à l'international, -6% en France). Le carnet de commandes de la branche contracting atteignait ainsi 42,4 milliards d’euros au 31 décembre -16,9 milliards (+9%) en France et 25,5 milliards (+22 %) à l’international, soit 60 % du total (contre 57 % à fin 2019)-, niveau record à cette période de l’année, en hausse de 16 % sur 12 mois.

Si le niveau d'activité devrait donc rester élevé, le groupe explique ne pas pouvoir fournir d'objectifs financiers chiffrés pour 2021, tant les restrictions de circulation continuent de perturber la reprise du trafic aérien (-70% en 2020 pour Vinci Airports). "En tout état de cause, [les résultats] ne pourront pas retrouver, dès 2021, leur niveau de 2019", avance seulement Xavier Huillard.

