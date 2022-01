Vetoquinol : Stifel remonte son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel réitère sa recommandation 'achat' sur Vetoquinol avec un objectif de cours remonté de 161 à 166 euros, prévoyant pour le groupe une croissance dynamique du BPA (+34% en moyenne annuelle sur 2020-25) 'soutenue par les volumes et un mix d'affaires intelligent'.



'L'accumulation de trésorerie durant la pandémie devrait permettre au groupe de faire une ou plusieurs acquisitions, ce qui devrait l'aider à atteindre un objectif de marge de 20% avant 2025', estime le broker dans sa note sur le groupe de santé animale.



Stifel précise que son nouvel objectif de cours repose sur un multiple P/E de 30 fois sur la base des chiffres du consensus, multiple qui lui paraît juste 'étant donnés l'historique exceptionnel de la direction et les caractéristiques attractifs du secteur'.



