Vetoquinol : Stifel maintient sa recommandation d'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 100 euros sur Vetoquinol suite aux résultats jugés 'solides' publiés la semaine dernière par le laboratoire vétérinaire.



Le bureau d'études explique que le groupe profite d'un positionnement séduisant sur le secteur en forte croissance de la santé des animaux de compagnie, ainsi que d'une exposition 'attractive' au marché américain et au segment des antiparasitaires.



Stifel indique tout particulièrement apprécier le domaine d'activité du laboratoire de santé animale, qui a choisi de se concentre sur un nombre limité de spécialités avec sa gamme de produits 'essentiels' qui représentent désormais 52% des ventes (contre 48% l'an dernier) et lui permet de générer des économies d'échelle, donner naissance à de fortes marques tout en absorbant les coûts de manière efficace grâce à la taille de sa plateforme.



Mais après un gain de 62% depuis la fin du mois de juin 2020 - contre une progression de moins de 20% pour l'indice STOXX 600 - le titre ne dispose plus que d'un potentiel d'appréciation limité selon l'analyste.



Au vu de fondamentaux jugés robustes, Vetoquinol demeure malgré tout la valeur préférée de Stifel au sein du secteur ('top pick').



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.