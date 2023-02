Vetoquinol : Stifel abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel a réitéré mardi sa recommandation d'achat sur Vetoquinol tout en abaissant son objectif de cours sur le titre de 145 à 112 euros, ce qui représente encore un potentiel de hausse de l'ordre de 30%.



Malgré les performances quelque peu décevantes récemment affichées par le laboratoire pharmaceutique vétérinaire, l'intermédiaire estime que la stratégie de l'entreprise visant à resserrer son portefeuille d'activités devrait finir par porter ses fruits.



D'après lui, l'attention portée à la gamme de produits 'Essential' - qui représente déjà 56% des ventes - devrait favoriser une amélioration de la marge brute.



Stifel déclare ainsi s'attendre à ce que les résultats du spécialiste de la santé animale se redressent, anticipant une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires de 10% sur les période 2022-2026.



Le titre reste par ailleurs sa valeur préférée au sein du secteur.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.