Vetoquinol : Progression de plus de 4% du CA à neuf mois

(CercleFinance.com) - Vetoquinol affiche un chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2022 à 405 millions d'euros, en progression de 4,4% en données publiées et stable (-0,3%) à changes constants, en ligne avec les perspectives attendues pour la fin de l'exercice.



Comme anticipé, le chiffre d'affaires du groupe de santé animale au troisième trimestre s'élève à 134 millions (+1,4% à données publiées et -4,5% à changes constants), reflétant l'atterrissage attendu du marché post Covid et les effets négatifs du contexte géopolitique.



Depuis le début de l'exercice, le laboratoire a lancé plusieurs essentiels qui concrétisent son ambition, à savoir Felpreva, Imoxi et Phovia. La contribution au chiffre d'affaires de ces marques mondiales doit s'accélérer avec leur montée en puissance.



