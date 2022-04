Vetoquinol : Progression de +5,5% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Le laboratoire de santé animale Vetoquinol annonce avoir enregistré un chiffre d'affaires de 135 millions d'euros pour les trois premiers mois de l'exercice 2022, en progression de +5,5% à données publiées et de +2,2% à changes constants.



Le portefeuille des produits essentiels, moteur de la stratégie du groupe a réalisé un CA de 77 millions, en croissance de +8,1% et représente donc 57% des ventes totales du groupe, contre 55,6% à fin mars 2021.



'Ce premier trimestre 2022, marqué par un contexte inflationniste, un renchérissement des coûts de production et un environnement géopolitique et sanitaire encore incertain, nous incite à demeurer prudents', indique son directeur général Matthieu Frechin.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel