Vetoquinol : Progression de 24% du CA trimestriel

(CercleFinance.com) - Le laboratoire de médicaments vétérinaires Vetoquinol revendique un chiffre d'affaires de 128 millions d'euros pour les trois premiers mois de 2021, en progression de 24% à données publiées et de 28% à changes constants.



À fin mars 2021, l'activité des produits essentiels s'élève à 72,6 millions d'euros, en croissance de 38% à taux de changes constants, une performance soutenue par la contribution des produits Drontal et Profender acquis mi-2021 auprès d'Elanco.



'Le momentum reste bien orienté à la fois par le fruit du travail sur le portefeuille et l'intégration de Drontal et Profender', souligne Oddo BHF, qui maintient son opinion 'neutre' sur le titre, mais remonte sa cible de 102 à 107 euros.



