Vetoquinol : Progression de 22% des ventes en 2021

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le laboratoire de santé animale Vetoquinol annonce avoir enregistré un chiffre d'affaires de 521 millions d'euros pour l'exercice 2021, en progression de 21,9% à données publiées et de 22,3% à changes constants.



À fin décembre, l'activité des produits essentiels s'est élevée à 296 millions, en croissance de 33,3% à taux de changes constants, portée par le développement permanent du portefeuille existant et par la contribution des produits Drontal et Profender.



Toujours hors effets de changes, les ventes des produits destinés aux animaux de compagnie (64% des ventes totales de Vetoquinol) ont progressé de 30,4%, tandis que les ventes à destination des animaux de production ont augmenté de 10%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.