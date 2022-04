Vetoquinol : Oddo dégrade sa note et abaisse sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo abaisse sa note sur le titre Vetoquinol, passant de 'surperformance' à 'neutre' , tout en réduisant son objectif de cours à 151 euros, contre 158 euros auparavant.



Si le chiffre d'affaires de Vetoquinol est ressorti à 135 ME au 1er trimestre, en ligne avec les attentes (134,1 ME), Oddo estime que le momentum de marché ralentit un peu, tant la base 2021 était élevée. Ainsi, 'les volumes apparaissent moins dynamiques', indique l'analyste.



Vetoquinol fait par ailleurs savoir que son environnement est soumis à des tensions sur le coût des matières premières, de l'énergie et des transports. Selon Oddo, la société devrait donc relever à nouveau ses prix au 2e trimestre.



'Cette tonalité et nos échanges avec la société (sur le CA T1 et à la suite de la publication des résultats annuels) nous invitent à légèrement ajuster notre prévisions 2022 : -2%e sur le ROC', indique Oddo.



L'analyste estime ainsi que si les fondamentaux restent bons, le momentum va en s'altérant.



