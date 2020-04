Vetoquinol : Le CA trimestriel en hausse de +13,7%

(CercleFinance.com) - Le groupe Vetoquinol annonce ce soir que son chiffre d'affaires au premier trimestre s'est élevé à 103,4 millions d'euros, en hausse de +13,7% (ou +13,4% à changes constants) en comparaison annuelle.



' Cette forte progression est le résultat d'un bon début de trimestre et d'une forte hausse de l'activité en fin de trimestre qui est le fruit de la volonté des distributeurs dans certains pays d'accroitre leurs stocks afin de limiter les risques de rupture d'approvisionnement des cliniques vétérinaires ou producteurs pendant la période de confinement', commente le groupe.



