Vetoquinol : Bien orienté après son chiffre d'affaires

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Vetoquinol s'inscrivait en hausse jeudi matin suite à l'annonce d'une progression de 7,7% de son chiffre d'affaires de premier trimestre, à 145,5 millions d'euros.



A taux de changes constants, la croissance de son chiffre d'affaires ressort à 7,2%.



Dans son communiqué, le spécialiste de la santé animale souligne que son activité au premier trimestre a tenu compte d'un effet de 'surstockage' chez ses clients en Amérique du Nord et en Europe.



Le groupe explique ce phénomène par sa volonté d'assurer la continuité du service à ses clients en vue de la mise en place d'un nouvel outil ERP (progiciel de gestion) au cours du mois d'avril.



En excluant cet effet de surstockage, qui sera lissé sur le premier semestre, la croissance du chiffre d'affaires du laboratoire serait ressortie à l'équilibre à taux de changes constants sur le trimestre.



Vetoquinol, qui souligne que sa structure financière a continué de se renforcer grâce à une génération de cash-flow positive au premier trimestre, maintient son objectif d'une 'croissance rentable' sur l'ensemble de l'exercice.



A 10h10, le titre gagne 2,6%, alors que l'indice SFB 120 recule au même moment de 0,2%.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.