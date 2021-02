Vetoquinol : Acquisition de Profender au Canada

(CercleFinance.com) - Vetoquinol annonce avoir acquis la gamme de produits Profender (médicament vermifuge pour chats), la propriété intellectuelle, les enregistrements et autres droits d'Elanco Animal Health pour le marché canadien, achat validé par le bureau de la concurrence au Canada.



Précédemment, le groupe a acquis les familles de produits Profender et Drontal pour le marché européen et le Royaume-Uni en août 2020, en lien avec l'acquisition par Elanco des activités de santé animale de Bayer, puis pour le marché australien en janvier 2021.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

