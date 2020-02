Vetoquinol : Acquisition de droits européens auprès d'Elanco

(CercleFinance.com) - Vetoquinol annonce avoir signé un accord en vue de l'acquisition des droits en Europe et au Royaume Uni des familles de produits Profender et Drontal d'Elanco Animal Health, pour un prix total d'environ 140 millions de dollars en numéraire.



Cette transaction est liée à l'acquisition par Elanco de Bayer AG animal health, qui est soumise à l'approbation réglementaire de la Commission Européenne et de la Federal Trade Commission aux Etats-Unis.



L'acquisition sera financée par la trésorerie disponible du groupe ainsi que des financements confirmés par les partenaires bancaires de Vetoquinol. La finalisation de cette opération est prévue pour mi-2020.



