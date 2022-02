Verizon communications : Nouvelle vice-présidente pour le 'Public Sector'

(CercleFinance.com) - Verizon Business annonce la nomination de Maggie Hallbach au poste de vice-présidente senior de Verizon Public Sector. Elle dirigera l'équipe qui sert les clients fédéraux, étatiques, locaux, de l'éducation et de la sécurité publique de Verizon Frontline.



Au cours de ses 25 années chez Verizon, Maggie Hallbach a occupé divers postes de direction, notamment en tant que vice-présidente du développement commercial et des ventes stratégiques de Verizon Public Sector.





