Verizon communications : Le bénéfice 2022 attendu en bas de fourchette

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Verizon a dévoilé vendredi des performances légèrement supérieures aux attentes pour le premier trimestre, mais annoncé attendre un bénéfice pour 2022 dans le bas de sa fourchette de prévision, ce qui pesait sur son cours de Bourse en préouverture.



Le premier opérateur télécoms américain a fait état ce matin d'un bénéfice net en baisse de 12,4% à 4,7 milliards de dollars pour le trimestre clos fin mars, sur la base d'un résultat opérationnel courant (Ebitda) en repli de 1,1% à 12 milliards d'euros.



Le bénéfice net ajusté ressort à 1,35 dollar par action, alors que les analystes anticipaient un profit de 1,34 dollar par titre.



Le chiffre d'affaires s'est inscrit pour sa part en hausse de 2,1% à 33,6 milliards de dollars, contre un consensus de 33,5 milliards.



Le groupe a confirmé ses objectifs de bénéfice par action et de croissance du résultat d'exploitation courant pour l'ensemble de l'exercice, tout en précisant qu'il les attendait désormais en bas de fourchette.



Suite à ces annonces, le titre reculait de plus de 2% dans les transactions d'avant-Bourse.



Hier, AT&T, son principal concurrent, avait fini sur des gains de plus de 4% à Wall Street après avoir fait état de perspectives favorables, notamment en termes de gains d'abonnés.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.