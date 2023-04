Verizon communications : Baisse de 11% du BPA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - L'opérateur télécoms Verizon dévoile un BPA ajusté de 1,20 dollar au titre du premier trimestre 2023, comparativement à 1,35 dollar un an auparavant, avec un EBITDA ajusté de 11,9 milliards de dollars, en baisse de 1,1% d'une année à l'autre.



A 32,9 milliards, les revenus ont baissé de 1,9%, diminution principalement attribuable à la baisse des revenus tirés des équipements et aux baisses continues des services fixes d'entreprise, alors que les revenus des services sans fil ont augmenté de 3%.



Pour l'ensemble de l'année 2023, Verizon continue de s'attendre à un BPA ajusté entre 4,55 et 4,85 dollars, à un EBITDA ajusté entre 47 et 48,5 milliards de dollars, ainsi qu'à une croissance totale des revenus des services sans fil entre 2,5% et 4,5%.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel