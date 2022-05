Vergnet : Nomination d'un directeur général délégué

(CercleFinance.com) - Vergnet indique que son conseil d'administration a nommé, sur proposition du PDG Patrick Werner, Cyril Ledran comme directeur général délégué, lui conférant ainsi les pouvoirs les plus larges pour la conduite opérationnelle du groupe d'énergies renouvelables.



'Il dispose d'une solide expérience de direction générale incluant la gestion d'usine, les ressources humaines, les achats, la logistique, la recherche & développement, le marketing, le commerce, la finance, la trésorerie et la recherche de fonds', souligne la société.



