Verallia : Feuille de route d'ESG

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de la présentation de sa feuille de route d'ESG, Verallia indique qu'il prévoit des investissements de l'ordre de 220 millions d'euros jusqu'en 2030 pour réduire significativement les émissions de CO2 dans tous ses secteurs d'activité.



Le fabricant d'emballages en verre entend aussi réduire de 3% d'ici 2025 le poids moyen de ses bouteilles et pots standards non consignés, et planter 100.000 arbres par an avec un objectif d'un total de 500.000 arbres plantés en 2025.



Par ailleurs, parmi ses objectifs en matière sociale, Verallia s'engage à promouvoir encore davantage sa politique d'actionnariat salarié mise en place en 2016, afin que les salariés détiennent 5% du capital en 2025, contre 3,3% à ce jour.



