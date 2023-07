Verallia : Deutsche Bank reprend la couverture à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a annoncé mardi avoir repris la couverture du titre Verallia avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 48 euros, faisant apparaître un potentiel de hausse de l'ordre de 40%.



Dans une note de recherche, l'analyste dit apprécier le dossier d'investissement constitué par le numéro trois mondial et leader européen de l'emballage en verre pour l'alimentation et les boissons.



L'intermédiaire met notamment en évidence (1) des conditions de marchés jugées favorables, (2) sa forte exposition aux segments de marché les plus résistants et les plus premium, (3) son historique solide en matière de performances financières et (4) son avance dans les questions RSE.



