Verallia : En serrant ses coûts pour soigner ses marges, Verallia emballe le marché

(BFM Bourse) - Le leader européen et le troisième producteur mondial de l’emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires relève son objectif de marge 2023 après un excellent premier semestre.

Le positionnement d'une entreprise est primordial pour aborder au mieux un retournement de cycle économique. Pour Verallia, cela passe par une exposition sur les segments premium, comme les vins et les spiritueux.

Le troisième producteur mondial d'emballages en verre a relevé mardi soir son objectif annuel d'Ebitda (excédent brut d'exploitation) après "un excellent" premier semestre 2023.

Sur les six premiers mois de l'année, Verallia a réalisé un chiffre d’affaires de 2,14 milliards d’euros, contre 1,64 milliard d’euros sur le premier semestre 2022. Ce niveau de ventes matérialise une très forte progression en données publiées de 30,7%.

A taux de change et périmètre constants, le chiffre d’affaires a fortement augmenté de 24,5% sur le premier semestre de l’année (et de +25,7 % hors Argentine).

Un peu plus bas dans les comptes, l'Ebitda (résultat brut d'exploitation) ajusté a quant à lui aussi fortement progressé de 54,9% pour ressortir à 659 millions d'euros. La marge correspondante s'est nettement améliorée passant de 26% au premier semestre 2022 à 30,8% sur les six premiers mois de 2023.

Les marges de l'ancienne filiale de Saint-Gobain ont entre autres bénéficié d'une nette réduction des coûts de production, qui se sont avérés inférieurs aux estimations initiales de Verallia. Du côté du résultat net, celui-ci suit la même trajectoire. Le bénéfice net de Verallia a progressé de 78,8% à 311 millions d'euros.

Un objectif d'Ebitda 2023 relevé

Le groupe affiche sa confiance pour 2023 dans le sillage de ce premier semestre très dynamique et a relevé son objectif annuel d'Ebitda ajusté. Il s'attend désormais à un excédent brut d'exploitation ajusté compris entre 1,1 milliard et 1,25 milliard d'euros pour l'exercice entier, contre un montant "supérieur" à 1 milliard d'euros annoncé précédemment. Du côté du chiffre d'affaires, le groupe table sur une progression supérieure à 20% en 2023.

"Les très bons résultats du premier semestre 2023 illustrent plus que jamais la force et la validité du modèle d'affaire de croissance profitable de Verallia, s'appuyant sur une croissance organique régulière, un spread d'inflation positif et une réduction annuelle des coûts de production cash (PAP) de 2%", a expliqué l'entreprise.

Les performances délivrées par Verallia confortent donc l’optimisme de Deutsche Bank à l’égard de la valeur. Début juillet, l'établissement financier allemand avait repris sa couverture du titre Verallia à l'achat, avec un objectif de cours logé à 48 euros.

A la Bourse de Paris, la performance semestrielle de Verallia fait mouche. Le titre du groupe occupe la deuxième place du SBF 120, à la faveur d'un gain de 7,6% vers 11h, portant sa progression annuelle à 18,75%.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse