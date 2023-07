Verallia : Avec ses débouchés dans le vin et les spiritueux, Verallia a de quoi résister à une récession

(BFM Bourse) - Deutsche Bank a relancé ce mardi son suivi du spécialiste de l'emballage en verre, recommandant d'acheter son action. L'établissement loue notamment sa capacité de résistance au cycle économique grâce à son exposition sur les segments premium, comme les vins et les spiritueux.

En cas d'incertitudes économiques, le positionnement haut de gamme reste une référence. Dans tous les secteurs. C'est une des raisons qui amène Deutsche Bank à se montrer optimiste sur l'évolution de l'action Verallia. La banque allemande a ainsi repris ce mardi sa couverture du titre à l'achat avec un objectif de cours de 48 euros, ce qui accorde un potentiel de 35% par rapport au cours actuel.

Cet avis favorable permet à Verallia de s'adjuger 1,5% à 35,56 euros vers 10h20, dans un marché plat, le SBF 120 grignotant 0,03%.

Une part de marché estimée à environ 20%

Le marché de l'emballage du verre reste actuellement très consolidé. Tout simplement parce qu'il présente d'importante barrières à l'entrée, avec des coûts fixes élevés, d'importants investissements et de la maintenance, avec des fours qui tournent sept jours sur sept et 24 heures sur 24. Ainsi selon Deutsche Bank, les trois premiers acteurs possèdent 75% des parts de marché, celle de Verallia tournant autour de 20%.

Surtout, le groupe tricolore possède un atout en cette période de ralentissement économique: son positionnement. Deutsche Bank explique que ses analystes américains ont mené un examen approfondi du marché de l'emballage du verre lors des récessions. En 2009, ce marché a reculé de 3% puis de 5% en 2010. Ces baisses ont été alimentées par les breuvages et la bière au contraire des liqueurs, du vin et de l'alimentaire.

Or "avec une exposition plus importante aux produits haut de gamme tels que le vin (46%) et les spiritueux (11%), nous pensons que Verallia devrait mieux résister à la tempête que ses comparables (ses concurrents, NDLR)", explique Deutsche Bank.

Ce positionnement important dans les produits premium s'explique par la présence forte de Verallia dans des pays comme la France, le Portugal, l'Italie et l'Espagne. "Cela a été établi grâce à des relations de long terme avec les clients de l'industrie du champagne et du cognac (tels que LVMH et Pernod-Ricard), ainsi qu'en offrant une large gamme de produits différenciés, avec des solutions d'emballage personnalisées", ajoute la banque allemande.

Cette présence sur les produits premium a été renforcée via l'acquisition l'an passé d'Allied Glass au Royaume-Uni. Ce groupe basé à Leeds et affichant des revenus de plus 170 millions d'euros en 2022 se focalise sur les emballages pour les spiritueux tels que les scotch, whisky et gin.

Des marges vouées à s'accroître

Ce n'est pas le seul facteur qui pousse Deutsche Bank à recommander à l'achat la valeur.

L'établissement apprécie les performances financières de la société, qui a connu une croissance en données comparables de 8% par an en moyenne sur l'année 2016-2022, contre 2% pour le marché de l'emballage du verre dans sa globalité. Sa marge brute d'exploitation (Ebitda) ajustée s'est elle appréciée, passant de 22,5% en 2018 à 25,8% l'an passé. Contrairement au consensus des analystes, qui anticipe une détérioration de cette marge cette année, Deutsche Bank voit au contraire Verallia faire progresser de 40 points de base (soit 0,4%) cet indicateur de rentabilité.

"Même entre 2021 et 2022, lorsque les dépenses énergétiques ont grimpé en flèche, l'entreprise a tout de même réussi à augmenter sa marge bénéficiaire brute et sa marge d'Ebitda, tant sur des bases déclarées qu'ajustées", souligne Deutsche Bank. A moyen terme, la banque allemande estime que la société pourrait afficher marge d'Ebitda ajustée comprise entre 28% et 30%. Ce grâce à la fois à sa discipline sur les coûts à sa stratégie de hausses de prix supérieures à l'inflation.

Verallia devrait de plus dégager du cash, Deutsche Bank anticipant un flux de trésorerie opérationnel de plus de 2,5 milliards d'euros en cumulé sur trois ans. Ce qui devrait permettre sans problème à la société de financer ses investissements tout en se désendettant et en retournant du cash à ses actionnaires.

Par ailleurs, Deutsche Bank considère que Verallia est un leader ESG (environnement, social, gouvernance, soit les critères extra-financiers qui deviennent de plus en plus important aux yeux des investisseurs) et apprécie sa feuille de route en matière de réduction de ses émissions de dioxyde de carbone, de 46% en 2030 par rapport à 2019, avant l'atteinte de la neutralité carbone en 2050.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse