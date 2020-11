Veolia environ. : Oddo BHF reste à 'achat', relève sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF confirme sa recommandation 'achat' sur Veolia et ajuste son objectif de cours de 24 à 30,9 euros, au vu du profil actuel du groupe et pointant son offensive stratégique majeure pour acquérir 100% du capital de son pair Suez.



'Cette opération, initiée par le rachat des 29,9% détenus par Engie, a accru, par son incertitude et sa durée de réalisation, la pression de l'environnement économique actuel sur le cours de Bourse', note l'analyste.



Selon lui, 'la simulation du rapprochement entre les deux groupes met en évidence une accélération de la croissance annuelle moyenne des agrégats opérationnels par rapport à Veolia 'stand alone' et une première esquisse de valorisation à 47 euros par action'.



