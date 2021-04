Valneva : Va évaluer son candidat vaccin au chikungunya

(CercleFinance.com) - Valneva a annoncé aujourd'hui avoir finalisé le recrutement de 4131 volontaires aux Etats-Unis dans le cadre de son étude de phase III portant sur son candidat-vaccin à injection unique contre le chikungunya, le VLA1553.



Il s'agira notamment d'évaluer l'innocuité et l'immunogénicité du vaccin 28 jours après vaccination avec une seule injection de VLA1553.



Si les résultats de cette étude sont positifs, ils pourraient permettre de soutenir une demande d'autorisation de mise sur le marché de VLA1553, indique Valneva.



Les participants à cette étude pivot seront suivis pendant six mois, précise le spécialiste des vaccins.



