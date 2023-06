Valneva : Un article du Lancet sur le vaccin chikungunya

(CercleFinance.com) - Valneva annonce que les données cliniques de l'essai pivot de phase 3 pour son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya, VLA1553, ont été publiées dans The Lancet, l'une des principales revues médicales mondiales.



L'article rapporte notamment que VLA1553 a montré un taux de séro-réponse de 98,9% 28 jours après une seule injection et que 96% des participants ont maintenu une réponse immunitaire six mois après la vaccination, avec un bon profil d'innocuité.



VLA1553 est actuellement le seul candidat vaccin contre le chikungunya au monde pour lequel un processus de revue réglementaire est en cours. En outre, une étude clinique chez les adolescents est en cours au Brésil.



