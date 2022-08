Valneva : Sollicite la FDA pour son vaccin chikungunya

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Valneva annonce avoir commencé la soumission du dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de la Food and Drug Administration (FDA), pour son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya chez les personnes âgées de 18 ans et plus.



Cette demande d'autorisation de mise sur le marché fait suite aux données finales de Phase 3 annoncées en mars 20221 et aux résultats finaux de l'essai d'homogénéité des lots cliniques annoncés en mai 20222.



Pour Juan Carlos Jaramillo, Chief Medical Officer de Valneva, il s'agit d'une étape 'extrêmement importante' du programme VLA1553. 'Nous sommes très fiers d'être la première société au monde à avoir commencé la soumission d'une demande d'autorisation de mise sur le marché pour un candidat vaccin contre le chikungunya', a-t-il ajouté.





