Valneva : Sanctionné après un abaissement d'objectifs

(CercleFinance.com) - Valneva recule de plus de 3% et essuie donc l'une des plus fortes baisses du SBF120, sanctionné pour une perte nette doublée à 171,5 millions d'euros au titre du premier semestre 2022, ainsi qu'un abaissement de ses prévisions annuelles.



La société de vaccins a vu sa perte d'EBITDA ajusté se creuser de 70% à 136 millions d'euros, malgré un chiffre d'affaires total pratiquement doublé à 93,2 millions d'euros grâce surtout à un quasi-quadruplement des revenus autres que ventes de produits.



Valneva a par ailleurs indiqué ne plus tabler que sur un chiffre d'affaires de 340-360 millions d'euros pour 2022, contre 430-590 millions en fourchette-cible précédente, tandis que ses coûts de R&D s'élèveront à 120-135 millions, principalement alloués à VLA1553 et VLA15.



'Le marché semble avoir déjà intégré toutes les mauvaises nouvelles liées à VLA2001. La société devrait donc bénéficier d'un newsflow plus positif au cours des prochains mois', juge néanmoins Oddo BHF, qui garde son opinion 'neutre' et son objectif de cours de 17 euros.



