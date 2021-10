Valneva : Résultats initiaux positifs dans la Covid-19

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Valneva annonce des résultats initiaux positifs pour l'essai pivot de phase III Cov-Compare sur son candidat vaccin inactivé et adjuvanté contre la Covid-19, VLA2001, qui a rempli avec succès les deux principaux critères d'évaluation de l'essai.



VLA2001 s'est ainsi montré supérieur à AZD1222 en termes de moyenne des titres d'anticorps neutralisants, et a affiché un taux de séroconversion des anticorps neutralisants supérieur à 95%, deux semaines après la deuxième injection chez les 30 ans et plus.



Par ailleurs, le produit a entraîné une large réponse des lymphocytes T produisant de l'interféron gamma spécifique contre les protéines S, N et M, et a démontré un profil de tolérance meilleur, de façon statistiquement significative, que celui du vaccin comparateur.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.