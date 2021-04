Valneva : Résultats initiaux positifs dans la Covid-19

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Valneva gagne plus de 4% en début de séance, après la présentation par le groupe de santé de résultats initiaux positifs pour la partie A de l'étude clinique de phase 1/2 de son candidat vaccin inactivé et adjuvanté contre la Covid-19, VLA2001.



Dans le groupe vacciné avec la plus forte dose, il fait part d'un taux de séroconversion des immoglobulines G de 100% et de titres d'anticorps neutralisants à un niveau identique ou supérieur à ceux généralement constatés dans les sérums de personnes convalescentes.



VLA2001 a été bien toléré et aucun problème de sécurité n'a été identifié. Sur la base de ces résultats, le groupe de vaccins prévoit d'initier une étude clinique de phase 3 d'ici la fin du mois d'avril 2021, sous réserve de l'approbation de l'autorité de santé britannique.



