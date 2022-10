Valneva : Règlement-livraison de son offre globale

(CercleFinance.com) - Valneva annonce le règlement-livraison de son offre globale réservée à des catégories d'investisseurs d'un total de 21 millions d'actions ordinaires nouvelles, pour un montant brut cumulé d'environ 102,9 millions d'euros (soit 99,9 millions de dollars).



Pour rappel, cette offre globale comprend une offre d'actions ordinaires sous la forme de 375.000 American Depositary Shares aux Etats-Unis, et un placement privé concomitant de 20.250.000 actions ordinaires en dehors des États-Unis.



Le financement a été porté notamment par le fonds Deep Track Capital, spécialiste de la santé, et par Bpifrance. Il sera principalement utilisé pour poursuivre l'avancée des candidats vaccins de phase 3 contre la maladie de Lyme et le chikungunya.



