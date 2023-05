Valneva : Réduction des pertes trimestrielles

(CercleFinance.com) - Valneva publie une perte nette de 18,1 millions d'euros pour les trois premiers mois de l'année en cours, contre une perte de 26 millions au premier trimestre 2022, avec un EBITDA ajusté passé de -13,3 à -12,3 millions d'une année sur l'autre.



La société de vaccins a vu son chiffre d'affaires total augmenter de près de 54% à 33,5 millions d'euros, dont un quasi-doublement des ventes de produits à 32,1 millions, soutenu par les ventes d'Ixiaro et de Dukoral qui ont plus que quadruplé.



Valneva confirme ses perspectives pour 2023, avec un chiffre d'affaires total et d'autres produits opérationnels estimés entre 220 et 260 millions d'euros, dont 130 à 150 millions de ventes de produits, et des dépenses de R&D estimées entre 70 et 90 millions.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel