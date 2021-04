Valneva : Projet de cotation au Nasdaq, le titre grimpe

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Valneva affiche des gains de plus de 6% lundi matin à la Bourse de Paris, accentuant encore un peu plus sa progression depuis le début de l'année, à la faveur d'une actualité de société jugée porteuse.



Le spécialiste des vaccins a annoncé vendredi après la clôture du marché parisien le dépôt d'un document d'enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) en vue de son introduction sur le Nasdaq.



La société explique qu'elle prévoit de procéder à une demande d'admission via l'émission d'American Depositary Shares (ADS), tous les titres vendus dans le cadre de l'offre devant être émis par la société.



Le nombre d'actions ordinaires représentées par chaque ADS, la taille de l'offre et la fourchette de prix n'ont pas encore été déterminés, mais Valneva indique avoir mandaté Goldman Sachs, Jefferies, Guggenheim Securities et Bryan Garnier en tant que teneurs de livre.



Le produit de l'offre devrait servir au financement de la poursuite du développement des différents candidats vaccins de Valneva, que ce soit contre la maladie de Lyme, le chikungunya ou la Covid-19.



Valneva a par ailleurs annoncé que la FDA, l'agence de santé américaine, avait approuvé l'utilisation de marqueurs de substitution pour démontrer l'efficacité de son candidat vaccin contre le chikungunya dans le cadre d'une étude de phase 3, dont le recrutement devrait bientôt être finalisé.



Les marqueurs de substitution sont généralement utilisés pour des maladies graves ou des maladies représentant un besoin médical important et non satisfait, fait valoir l'entreprise biopharmaceutique.



Suite à toutes ces annonces, l'action Valneva bondissait de plus de 6% lundi matin à la Bourse de Paris. Ses gains depuis le 1er janvier dépassent désormais 67%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.