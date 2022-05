Valneva : Possible résiliation du contrat Covid par Bruxelles

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Valneva annonce avoir reçu de la Commission Européenne un avis d'intention de résiliation de l'accord de fourniture de son candidat vaccin contre la Covid-19, VLA2001, comme elle pouvait le faire en l'absence d'autorisation de mise sur le marché (AMM) à fin avril.



La société dispose de 30 jours à compter du 13 mai pour obtenir une AMM ou proposer un plan pour 'remédier à la situation de façon acceptable' et mettre VLA2001 à la disposition des Etats membres qui souhaitent toujours obtenir le vaccin.



À l'issue des discussions en ce sens avec la Commission et les États membres concernés, Valneva reconsidérera ses prévisions financières pour 2022. En cas de résiliation effective, la société ne serait pas tenue de restituer les acomptes reçus.



