Valneva : Portzamparc relève son conseil à 'acheter'

(CercleFinance.com) - Portzamparc a relevé jeudi sa recommandation sur le titre Valneva à 'acheter' contre 'conserver' précédemment, tout en ajustant son objectif de cours à 10 euros contre 11,1 euros au préalable.



L'analyste explique que ce changement d'opinion fait suite au lancement, par le spécialiste français des vaccins, d'une levée de fonds de 40 millions d'euros.



Le montant levé à l'issue de cette offre sera employé au financement de la partie de Valneva dans l'étude de phase III dans la maladie de Lyme, rappelle l'intermédiaire dans une courte note.



Portzamparc souligne que le produit de l'opération servira aussi à financer la soumission réglementaire et la préparation de la commercialisation du vaccin contre le chikungunya, ainsi qu'à alimenter le fond de roulement de la société.



Dans l'attente des résultats de l'opération, l'analyste dit partir de l'hypothèse d'un placement d'actions réalisé au prix unitaire de 5,8 euros donnant lieu à l'émission de 6,6 millions d'actions.



Une note plus détaillée devrait sortir à l'issue de l'opération.



