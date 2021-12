Valneva : Plombé par des données de l'essai COV-Boost

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Valneva lâche plus de 4%, après la parution de données publiées dans le cadre de l'essai COV-Boost qui a étudié la réactogénicité et l'immunogénicité de sept vaccins contre la Covid-19, administrés comme troisième dose ou dose de rappel, dont le VLA2001 de la société.



Celle-ci juge 'probable que le court intervalle entre la deuxième injection et l'injection de rappel ait pu avoir un impact négatif sur les résultats de VLA2001', étant donné qu'un intervalle plus long est généralement requis pour les vaccins inactivés.



'Les résultats de l'essai COV-Boost n'ont jamais été destinés à faire partie, et ne feront pas partie, des dossiers soumis par la société auprès de la MHRA et de l'EMA', ajoute Valneva, rappelant que ces soumissions visent à obtenir une autorisation pour la primovaccination.



