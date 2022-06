Valneva : Plan de remédiation en discussion avec Bruxelles

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Après avoir reçu en mai de la Commission Européenne un avis d'intention de résiliation de l'accord sur la fourniture de son candidat vaccin contre la Covid-19, Valneva indique avoir soumis un plan de remédiation actuellement en discussion.



Certains Etats membres ont confirmé leur intérêt pour inclure une solution vaccinale à virus entier inactivé et adjuvanté, mais les indications de volume préliminaires et non définitives reçues de Bruxelles ne seraient pas suffisantes pour assurer la durabilité du programme.



'Si ces indications étaient confirmées, Valneva ne serait pas en mesure de conclure un avenant à l'accord de fourniture en vue d'une réduction des volumes commandés, et la Commission européenne résilierait probablement l'accord', prévient la société.



Elle ajoute que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) devrait procéder, au cours de la semaine du 21 juin, à un vote final concernant la demande d'autorisation de mise sur le marché déposée le mois dernier.



