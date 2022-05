Valneva : Perte nette légèrement réduite au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Valneva affiche une perte nette de 26 millions d'euros au titre du premier trimestre 2022 contre une perte de 27,7 millions un an auparavant, et un EBITDA négatif de 12,7 millions, contre un EBITDA négatif de 28,3 millions au premier trimestre 2021.



Le chiffre d'affaires total s'est tassé de 6% à 21,8 millions d'euros, avec des ventes de produits stables à 16,2 millions. Hors ventes du vaccin contre la Covid-19, les ventes de produits ont toutefois baissé de 23,3% (-27,2% à taux de change constant).



La société de vaccins confirme sa prévision d'un chiffre d'affaires total pour 2022 entre 430 et 590 millions d'euros, prévenant toutefois que sa répartition par catégorie de revenus pourrait différer des chiffres annoncés en février.



