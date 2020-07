Valneva : Participation au programme britannique confirmée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Valneva bondit de 12% après la confirmation de sa participation au programme de réponse vaccinale au Covid-19 du gouvernement britannique, grâce à son candidat vaccin VLA2001 dont il attend le début des essais cliniques avant la fin 2020.



La société française a ainsi conclu avec le gouvernement britannique un protocole d'accord non contraignant pour fournir jusqu'à 100 millions de doses de son candidat vaccin contre le SARS-CoV-2 qui sera fabriqué dans son usine de Livingston, en Ecosse.



Le gouvernement britannique devrait contribuer au financement des études cliniques et négocie avec Valneva le financement des travaux d'extension de l'usine de Livingston. Outre cette dernière, Valneva prévoit aussi d'investir dans son usine de Solna, en Suède.



