Valneva : Oddoconfirme son conseil 'neutre' sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa recommandation 'neutre' sur le titre Valneva, avec un objectif de cours inchangé de 16,3 euros.



Le bureau d'analyses pointe le fort risque de résiliation du contrat avec la Commission Européenne (CE) concernant le contrat d'approvisionnement de son candidat vaccin contre la COVID-19 (VLA2001).



En effet, alors que le VLA2001 n'a pas reçu d'autorisation de mise sur le marché (AMM) avant le 30 avril 2022, la CE a transmis en mai dernier à Valneva un avis d'intention de résiliation de l'accord de livraison (qui portait sur 24,3 M de doses en 2022).



Néanmoins, Valneva a annoncé vendredi avoir soumis un plan de remédiation auprès de la Commission Européenne (CE).



Ainsi, 'les prochaines semaines seront cruciales pour la société avec le retour du CHMP attendu la semaine du 21 juin ainsi que la potentielle approbation de VLA2001 par la CE rapidement derrière', estime Oddo. Le broker pense que 'dans un contexte pandémique, les résultats des études conduites jusqu'à présent sont suffisants pour obtenir une AMM conditionnelle de l'EMA'.



L'analyste s'attend désormais à 'une forte volatilité à court terme sur le titre'.



'Si la société n'arrive pas à se mettre d'accord sur des volumes suffisants ou que le vaccin n'obtient pas son AMM, les objectifs de ventes 2022 devraient être revus significativement à la baisse (les ventes attachées au contrat avec la CE représentent 220 ME en 2022 dans notre modèle, soit 65% des ventes)', conclut Oddo.





