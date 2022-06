Valneva : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tout en maintenant son opinion 'neutre' sur Valneva, Oddo BHF relève son objectif de cours de 16,3 à 17 euros, au lendemain de l'avis favorable émis par le CHMP concernant une autorisation de mise sur le marché en Europe de son candidat vaccin contre la Covid-19.



L'objectif de cours intègre désormais un POS de 95% pour l'approbation de VLA2001, une réduction de moitié du nombre de doses attachées au contrat avec la CE, l'augmentation de capital souscrite par Pfizer cette semaine et la mise à jour des paramètres de marché.



'Après un rebond impressionnant du titre depuis le début de la semaine (+80%), nous maintenons notre recommandation à 'neutre' en raison de la faible visibilité sur le contrat avec la CE faisant peser un risque important sur la guidance 2022', tempère l'analyste.



