Valneva : Nouvelles données dans la Covid-19

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Confirmant qu'il n'investira pas dans de nouvelles études pour son vaccin contre la Covid-19, VLA2001, en l'absence d'un nouvel accord de partenariat, Valneva annonce néanmoins de nouvelles données pour ce vaccin, provenant d'études cliniques en cours.



Le 23 février, le CHMP de l'Agence européenne des médicaments a rendu un avis positif pour son VLA2001 chez les 18 à 50 ans comme dose de rappel homologue ou hétérologue.



Selon de nouvelles données pour son étude pivot de phase 3 COV-Compare, les anticorps neutralisants au 208ème jour étaient non inférieurs à ceux du comparateur actif AZD1222.



Par ailleurs, les résultats de VLA2001-304, une étude de phase 3 chez les 56 ans et plus, ont montré que VLA2001 était bien toléré lorsqu'il était administré en deux ou trois doses, confirmant ainsi son profil de sécurité favorable.



Enfin, la durée de conservation du vaccin a récemment été étendue de 18 à 21 mois. La société continuera à soumettre des données pour la prolonger davantage.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.