Valneva : Nouveau directeur médical début octobre

(CercleFinance.com) - Valneva annonce la nomination de Juan Carlos Jaramillo comme directeur médical et membre du directoire à compter du 1er octobre prochain. Il succèdera à Wolfgang Bender, qui prendra sa retraite fin octobre, après une période de transition.



Ayant travaillé pour des groupes comme GSK, Grünenthal et Daiichi Sankyo, Juan Carlos Jaramillo 'possède une très grande expérience internationale ainsi qu'une forte expertise en matière d'affaires médicales et de développement clinique', selon la société de vaccins.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur VALNEVA en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok