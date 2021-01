Valneva : Modification de l'accord avec Deerfield et OrbiMed

(CercleFinance.com) - Valneva a annoncé aujourd'hui une modification des termes de son accord de financement avec les fonds américains spécialisés dans le secteur de la santé Deerfield Management Company et OrbiMed.



Valneva, Deerfield et OrbiMed se sont mis d'accord pour modifier cet engagement en 2021 et 2022, en remplaçant le revenu minimum de 115 ME sur 12 mois glissants par des revenus trimestriels minimum représentant un total de 64 ME sur l'exercice 2021 et un total de 103,75 ME en 2022.



Les parties se sont également mis d'accord pour fixer une obligation de trésorerie minimale de 50 ME pour 2021 et 2023 et de 35 ME les années suivantes.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel