Valneva : Lancement d'un projet d'offre globale

(CercleFinance.com) - La société de vaccins Valneva annonce, sous réserve des conditions de marché, son intention d'émettre et de vendre 5.500.000 actions ordinaires dans le cadre d'une offre globale réservée à des catégories d'investisseurs.



Cette opération comprendrait une offre de ses American Depositary Shares (ADS), chacune représentant deux actions ordinaires, aux États-Unis, et un placement privé européen concomitant d'actions ordinaires dans d'autres pays en dehors des États-Unis.



Valneva prévoit d'accorder aux banques garantes pour l'offre globale une option de surallocation leur permettant de souscrire pendant une durée de 30 jours des ADS dans la limite d'un maximum de 15% du nombre total d'actions ordinaires émises.



